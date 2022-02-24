 
Ексклюзивы
1/5
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 1836
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
1 Просмотров: 3537
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 6507
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5994
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 837
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1980
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4257
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 828
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7794
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 855
Фото
Все фото
15
1
4
3
4
&quot;Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону&quot; - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Как правильно собрать &quot;тревожный чемоданчик&quot;
Как правильно собрать "тревожный чемоданчик"
Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина
Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина
Видео
Все видео
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 9729
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3753
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2583
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 747
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2502
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1287
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 14:30

"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
15

  Комментировать
Фото: Facebook

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Отечественные звезды активно призывают украинцев сохранять спокойствие, не паниковать, записываться в ряды терробороны и оперативно предоставлять Службе безопасности Украины информацию о сепаратистских призывах и мародерстве.

Gazeta.ua собрала первые реакции украинских звезд на начало полномасштабной войны в Украине.

{%photogallery%

Фронтмен группы "Антилита" Тарас Тополя обратился к соотечественникам с призывом записываться в терроборону. Недавно солист выкладывал в Facebook видео, как это правильно сделать.

"Все, кто может держать оружие, может вступить в ряды терробороны. Нужен только паспорт и явка в военкомат", - написал Тарас Тополя.

Артист и издатель Антин Мухарский отметил, что у Украины уже есть ряд побед в борьбе с оккупантом.

"Украинское Счастье (населенный пункт в Луганской области. - Gazeta.ua) под контролем ВСУ. Сбербанк Раши заблокирован. Российские военные бунтуют и увольняются после команды наступать на Украину. Эти сутки самые важные! Выстоим - победим!" - написал в Facebook шоумен Антин Мухарский.

Певица Ольга Полякова выложила видео в Instagram и обратилась к россиянам и белорусам, чтобы они не молчали и попытались остановить войну.

"Путин без объявления войны вероломно вторгся в мою страну - Украину. Со всех сторон взрывы - Киев, Винница, Харьков, Одесса. Харьков бомбят со стороны Беларуси. Я обращаюсь ко всем россиянам, к креативному классу, артистам, художникам, ученым - всем, кто умеет думать и кто видит, что на самом деле происходит. Я прошу вас - не молчите.

Из-за вашего молчания будет твориться беззаконие, кровопролитие и смерть на нашей земле. Это не мы пришли в Россию, это Россия пришла к нам! Не молчите, иначе кровь ваших мужчин и наших граждан, наших детей будет на вашей совести", - заявила Ольга Полякова.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Продюсер и исполнительница Елена Мозговая сообщила в соцсетях об инициативе СБУ.

"Видишь, что кто-то призывает к сепаратизму? СБУ о нем позаботится. Служба безопасности Украины создала горячую линию для выявления фактов сепаратизма и мародерства", - написала она в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ сбили седьмой российский самолет

О том, как опасна дезинформация, написал в соцсетях шеф-повар и шоумен Евгений Клопотенко.

"Часть звуков, которые вы слышали - это наша армия. Следовательно, ВСУ работает и защищает украинцев. Большую массу панических новостей уже опровергли. Страх - это то, что выгодно России. Имейте в виду, что дезинформация - это тоже оружие и не ведитесь на нее. Покажем, что мы братья казацкого рода", - написал в Facebook кулинар Евгений Клопотенко.

Ведущая и шоувумен Леся Никитюк обратилась к своим подписчикам в РФ.

"Сегодня Путин начал войну с моей страной. 14% моих подписчиков - из РФ. Передайте остальным - Россия бомбит Украину. ТВ этого не показывает!", - написала они по-русски в Instagram.

Воины Вооруженных сил Украины, находящиеся на передовой в зоне операции Объединенных сил, обратились к народу. Военные заверили, что ситуация на фронте контролируема, а российский враг несет большие потери. Для поддержания боевого духа воины исполнили песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 54492
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 38101
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 32346
Киев атаковали баллистическими ракетами
Киев атаковали баллистическими ракетами Просмотров: 24553
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 23220
Общество
Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии
Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии Просмотров: 261
Ищут фуры: Вооруженным силам Украины нужна срочная помощь
Ищут фуры: Вооруженным силам Украины нужна срочная помощь Просмотров: 2133
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
1
 Просмотров: 6364
Украинцев призывают сдать кровь для военных: список адресов
Украинцев призывают сдать кровь для военных: список адресов Просмотров: 567
"Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам
"Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
6
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
1
"Может, пора запретить и этих?" - ОПЗЖ сбежала из Рады
1
Жена Медведчука сбежала в Москву
1
Активисты установили кресты под посольством РФ в Киеве
1
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
Голосов: 58702
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть