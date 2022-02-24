"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России

Фото: Facebook

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Отечественные звезды активно призывают украинцев сохранять спокойствие, не паниковать, записываться в ряды терробороны и оперативно предоставлять Службе безопасности Украины информацию о сепаратистских призывах и мародерстве.

Gazeta.ua собрала первые реакции украинских звезд на начало полномасштабной войны в Украине.

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Фронтмен группы "Антилита" Тарас Тополя обратился к соотечественникам с призывом записываться в терроборону. Недавно солист выкладывал в Facebook видео, как это правильно сделать.

"Все, кто может держать оружие, может вступить в ряды терробороны. Нужен только паспорт и явка в военкомат", - написал Тарас Тополя.

Артист и издатель Антин Мухарский отметил, что у Украины уже есть ряд побед в борьбе с оккупантом.

"Украинское Счастье (населенный пункт в Луганской области. - Gazeta.ua) под контролем ВСУ. Сбербанк Раши заблокирован. Российские военные бунтуют и увольняются после команды наступать на Украину. Эти сутки самые важные! Выстоим - победим!" - написал в Facebook шоумен Антин Мухарский.

Певица Ольга Полякова выложила видео в Instagram и обратилась к россиянам и белорусам, чтобы они не молчали и попытались остановить войну.

"Путин без объявления войны вероломно вторгся в мою страну - Украину. Со всех сторон взрывы - Киев, Винница, Харьков, Одесса. Харьков бомбят со стороны Беларуси. Я обращаюсь ко всем россиянам, к креативному классу, артистам, художникам, ученым - всем, кто умеет думать и кто видит, что на самом деле происходит. Я прошу вас - не молчите.

Из-за вашего молчания будет твориться беззаконие, кровопролитие и смерть на нашей земле. Это не мы пришли в Россию, это Россия пришла к нам! Не молчите, иначе кровь ваших мужчин и наших граждан, наших детей будет на вашей совести", - заявила Ольга Полякова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Продюсер и исполнительница Елена Мозговая сообщила в соцсетях об инициативе СБУ.

"Видишь, что кто-то призывает к сепаратизму? СБУ о нем позаботится. Служба безопасности Украины создала горячую линию для выявления фактов сепаратизма и мародерства", - написала она в Facebook.

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О том, как опасна дезинформация, написал в соцсетях шеф-повар и шоумен Евгений Клопотенко.

"Часть звуков, которые вы слышали - это наша армия. Следовательно, ВСУ работает и защищает украинцев. Большую массу панических новостей уже опровергли. Страх - это то, что выгодно России. Имейте в виду, что дезинформация - это тоже оружие и не ведитесь на нее. Покажем, что мы братья казацкого рода", - написал в Facebook кулинар Евгений Клопотенко.

Ведущая и шоувумен Леся Никитюк обратилась к своим подписчикам в РФ.

"Сегодня Путин начал войну с моей страной. 14% моих подписчиков - из РФ. Передайте остальным - Россия бомбит Украину. ТВ этого не показывает!", - написала они по-русски в Instagram.

Воины Вооруженных сил Украины, находящиеся на передовой в зоне операции Объединенных сил, обратились к народу. Военные заверили, что ситуация на фронте контролируема, а российский враг несет большие потери. Для поддержания боевого духа воины исполнили песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".