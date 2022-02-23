Путин согнал практически весь флот в Украину

Россия согнала из всех флотов практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Фото: flot.com

В Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов Российской Федерации.

Это практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря, сообщает Центр оборонных стратегий, передает "Украинская правда".

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из всех четырех флотов РФ. Из них два ракетных крейсера и еще семь ракетных кораблей разных типов, включая две ракетные подводные лодки.

Такого наращивания не наблюдалось со времен распада СССР, отмечают в ЦОС. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье.

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Также отмечается, что для этого Москва сосредоточила на театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В русской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называют "убийцами авианосцев".

Эксперты напоминают, что под предлогом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины в период с 13 по 19 февраля 2022 года. Такие действия по Резолюции ООН признаются актом агрессии, однако сейчас нет жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО.

Также с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что с учетом прошлых лет является абсолютно нетипичной ситуацией.

В Министерстве иностранных дел Украины опротестовали решение России блокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом военно-морских учений. Эти агрессивные действия России недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву.