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четверг, 10 февраля 2022 13:40

МИД Украины высказался по поводу попытки Кремля блокировать Черное и Азовское моря

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МИД Украины высказался по поводу попытки Кремля блокировать Черное и Азовское моря
Россия заблокировала моря под предлогом учений. Фото: "Милитарный"

В Министерстве иностранных дел Украины опротестовали решение России блокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом военно-морских учений.

Об этом идет речь в сообщении МИД Украины.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", - говорится в сообщении.

Эти агрессивные действия России недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

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Украина будет работать совместно с другими странами Черноморского региона для надлежащего ответа действиям РФ.

Российская Федерация перекроет часть акватории Черного и Азовского морей "для учебных стрельб" с 13 по 19 февраля. Карта закрытых районов вызывает обоснованные подозрения, что речь идет о подготовке к "морской блокаде" украинских портов, считают эксперты.

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Дата
10
февраля

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