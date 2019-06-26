"Путин пытается развивать крайние силы на Западе" - Джон Хербст

Экс-посол США в Украине Джон Хербст: Путин пытается развивать крайние политические силы на Западе Фото: Урядовий Кур'єр

Две ключевые политические силы Европы - консерваторы и социал-демократы - потеряли большинство в Европарламенте впервые за 40 лет его существования. Успеха взамен достигли ультраправые, которые выступают против углубления евроинтеграции и за расширение сотрудничества с Россией.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

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"Господин Путин пытается развивать крайние политические силы на Западе, на левой стороне и особенно на правой. Эти силы растут. Видим это в Италии, Венгрии, Франции и Германии. Я сомневаюсь, что у него это получится. Возможен небольшой прогресс в какой-из стран, но массово к власти они не придут", - говорит экс-посол.

Полное интервью Джона Хербста читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.