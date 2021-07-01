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четверг, 01 июля 2021 07:56

Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО

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Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
Украина может разместить у себя базы НАТО. Фото: pixabay.com

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или будут договоры о сотрудничестве.

Однако разрешение на это сначала должен предоставить Конституционный суд, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24".

Он подчеркнул, что угрозу Украине несет именно РФ и Владимир Путин. Поддержка со стороны западных партнеров раздражает Россию.

"Обвинения относительно Конституции Украины (речь идет о недопустимости размещения иностранных военных баз - Gazeta.ua) "от лукавого". Хочу напомнить том же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики было аналогичное формулировки, на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы у нас также могут появиться", - заявил Вениславский.

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Такой вариант он назвал гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.

"Надо, чтобы кто-то обратился в КС по официальное толкование статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины. Будем надеяться, что судьи будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины".

22% украинцев, по данным социологического исследования Центра Разумкова, считают Североатлантический альянс "агрессивным военным блоком". Подобные утверждения об "агрессивном" НАТО распространяет кремлевская пропаганда.

НАТО, по мнению большинства украинцев, является в первую очередь или оборонительным союзом (48%), или миротворческой организацией (17%). 38% опрошенных считают, что НАТО - ни союзник, ни противник, а 7% - противник.

Положительные оценки характера Альянса доминируют во всех возрастных категориях. В частности, респонденты в возрасте от 60 лет более склонны считать НАТО оборонным союзом (44%) и миротворческой организацией (14%).

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