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понедельник, 23 июля 2018 18:55

Путин использует Азовское море, чтобы ударить по Киеву - эксперт

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Путин использует Азовское море, чтобы ударить по Киеву - эксперт
Путин использует блокаду Азовского моря, чтобы ударить по Украине. Фото: 20minutos

Российский президент Владимир Путин хочет нанести большой удар по Киеву блокадой Азовского моря.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает "Апостроф".

"Этим (блокадой Азовского моря, - ред.) исчезает смысл Мариуполя как порта Украины, и это большой удар по Киеву", - сказал эксперт.

Пионтковский также отметил, что пробить сухопутный коридор в Крым для Кремля означает военную эскалацию, которая вызовет сокрушительную реакцию Запада, и Соединенных Штатов.

"Это новые, гораздо более тяжелые санкции. Путин все прекрасно понимает и на это не пойдет. Но он уже идет на то, чтобы каким-то образом политическими средствами заставить украинское руководство пойти на компромисс с той же водой. Например, "дадите воду (в Крым - ред), и мы ослабим блокаду Азовского моря". Тем более, что на Азовском море мы видим не прямую военную акцию, а очень серьезный политическое давление", - объяснил политолог.

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Пионтковский отмечает, что в Украине уже звучат призывы пойти на компромисс и дать Крыму воду, и так далее.

Конфликт в Азовском море имеет искусственно созданное обострение в информационном поле, а действия россиян, фактически, не противоречат международному морскому праву. Сейчас Украина не имеет четких материалов, с которыми можно было бы обвинять РФ в задержании судов. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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