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суббота, 21 июля 2018 17:44

Ситуацию вокруг Азовского моря искусственно обостряют - замминистра МИД

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Ситуацию вокруг Азовского моря искусственно обостряют - замминистра МИД
Конфликт вокруг Азовского моря носит искусственный характер. Фото: Рixabay

Конфликт в Азовском море имеет искусственно созданное обострение в информационном поле, а действия россиян, фактически, не противоречат международному морскому праву.

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "5 канал".

"Сейчас есть искусственно созданное обострение в информационном поле вопроса Азова. Оно всегда было. Военное присутствие в Азовском море россиян больше нашей, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра. Для этого не нужны никакие мандаты ", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что сейчас Украина не имеет четких материалов, с которыми можно было бы обвинять РФ в задержании судов.

"На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержкой судов. Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться", - заявила заместитель главы МИД.

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Зеркаль подчеркнула, что сейчас нет никаких жалоб ни от судовладельцев, ни от капитанов.

"Мы все используем информацию из открытых источников. А у нас есть хотя бы одна жалоба от судовладельца? Или у нас есть хотя бы одна жалоба от капитана судна, которое было задержано? ... Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого, и ... мы понимаем, что любое напряжение в Азовском море может привести к неконтролируемым событиям ", - добавила она.

В Азовском море нужно выставить взрывные и неразрывны ограждения. Только так можно защититься от высадки российского десанта, сказал вице-адмирал Сергей Гайдук.

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