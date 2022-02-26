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суббота, 26 февраля 2022 10:28

"Путин х*йло" - украинские воины взяли в плен очередных российских оккупантов

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&quot;Путин х*йло&quot; - украинские воины взяли в плен очередных российских оккупантов
Російські окупанти кажуть, що не знають як опинилися в Україні. ФОТО: скріншот

Украинские военные взяли в плен еще несколько российских оккупантов в Украине.

Один рассказал, что служит в военной части в Нижнем Новгороде.

"Уехали на учебу. Попали сюда", - заявил он на видео, которое снял один из украинских бойцов.

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Другого наши военные начали перевоспитывать.

Осторожно! Ненормативная лексика.

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С начала агрессии России украинские военные захватили в плен уже более 200 оккупантов. Большинство из них заявляют, что якобы ехали на учебу, а оказались в Украине.

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