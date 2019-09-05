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четверг, 05 сентября 2019 13:59

"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха

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&quot;Путь к поражению в войне&quot; - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
Михаил Басараб: Кремль сейчас заинтересован в том, чтобы обмен пленными состоялся. Таким образом дадут дополнительный аргумент для Владимира Зеленского. Убедят в том, что выбранный им путь - правильный. И он продолжит мириться с РФ, говоря "спасибо" Путину за возвращенных украинцев. Фото: Украина молодая

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего боевика ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о сбитии малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го.

Его освободили 5 сентября под личное обязательство.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу МH17.

Накануне 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Владимиру Зеленского с призывом не обменивать Цемаха.

Освободив этого международного преступника, украинская власть пошла на уступки агрессору. В конечном итоге такая политика может закончиться поражением в войне.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

Почему Владимира Цемаха освободили из СИЗО?

- Неправильно рассматривать освобождение Цемаха и историю с обменом пленными оторванной от общего контекста. Это - одно из звеньев масштабного плана капитуляции нашего государства.

То, что Украина освободит и передаст России этого международного террориста, является огромным преступлением перед народом, украинским государством и международными партнерами. Сбываются худшие предположения, что история с так называемым обменом пленными между нашей страной и РФ является элементом агрессивной политики Владимира Путина. В итоге она приведет к нашему поражению в войне.

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В чем именно заключается этот план?

- Россия получит возможность избежать международной ответственности за свои преступления: оккупацию Крыма и Донбасса, сбитие малазийского "Боинга". Все тихонько забудут о полуострове, признают его де-факто за РФ. А оккупированные территории на Востоке вернутся в состав Украины на российских условиях, которые прописаны в Минских договоренностях. То есть Донбасс просто получит автономию со своей полицией, судами и сможет влиять на украинскую внутреннюю и внешнюю политику.

Россия может даже пойти на мелкие уступки, чтобы достичь этой цели. Кремль любой ценой стремится дестабилизировать Украину, привязать к себе и лишить нас шанса на развитие, рост, интеграцию в цивилизованный мир. Это - путь к реальному гражданскому конфликту на территории нашего государства.

Насколько освобождения террориста помешает расследованию трагедии сбитого "Боинга"?

- Вряд ли Цемах имеет решающее значение для расследования трагедии. Но он - важный свидетель. У него есть много соучастников. Просто нашей Службе безопасности удалось получить именно его. Он мог стать дополнительным импульсом для расследования, но его успех не очень зависит от Цемаха. Интересно, что за это время удалось выдавить из него украинским следователям. Надеюсь, что получили достаточно информации.

Российские власти захотели его в обмен на украинцев в российских тюрьмах? Цемаха отпустили, значит ли это, что теперь точно будет обмен?

- Мы должны понимать, что это освобождение - наша уступка, пусть даже после этого в Украину вернутся те, кого незаконно удерживали в российских тюрьмах. А обмен точно состоится, потому что Украина пошла на встречу Кремлю, отпустив международного преступника. Путин официально заявил, что процесс близок к финальному завершению. Предполагаю, что Москва может вернуть знаковых фигур - Клыха, Карпюка, возможно даже Сенцова.

Путин понимает, что спокойно может получить новых заключенных. Имеет в этом смысле огромный потенциал в виде оккупированного Крыма и Донбасса. Фактически у России неисчерпаемый обменный фонд, который они используют, чтобы давить на Киев. Капитализируют украинских пленников и торгуются их увольнением в обмен на политические уступки.

С другой стороны, Кремль сейчас заинтересован в том, чтобы обмен пленными состоялся. Таким образом дадут дополнительный аргумент для Владимира Зеленского. Убедят в том, что выбранный им путь - правильный. И он продолжит мириться с РФ, говоря "спасибо" Путину за возвращенных украинцев.

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Депутаты Европейского парламента просили украинскую власть не отпускать Цемаха. Мы сделали иначе. Почему?

- Зеленский сейчас осознает свою популярность в Украине. Готов идти на дерзкие действия, которые не поддерживают наши убежденные западные союзники. Уже неоднократно игнорировал просьбы западных политиков. Например, в случае назначения Андрей Богдана руководителем Офиса президента. Зеленский сейчас находится в эмоциональном подъеме, поэтому делает иногда странные шаги.

Как это может отразиться на отношениях с миром?

- Наш президент может потерять поддержку в среде тех европейских политиков, которые помогают Украине и пытаются давить на РФ. Это - те люди, которые понимают реальную угрозу агрессии Кремля. Например, страны Балтии. Но не только они являются нашими союзниками на Западе. Зеленский сейчас показывает, что не всегда будет прислушиваться к их просьбам даже в таких важных случаях, как сбитие малазийского "Боинга".

Надеюсь, политики, которые являются голосом Украины на Западе, различают действия президента, что склонен к капитуляции, и общества, которое готово бороться до победного конца.

В конце июня украинские спецслужбы задержали на территории самопровозглашенной "ДНР" бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха. Его задержали в собственной квартире в городе Снежное 27 июня, после чего переправили через линию соприкосновения на территорию, которую контролирует украинская армия.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Комментарии

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Дата
05
сентября

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