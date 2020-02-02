Пусть приедет и купит- пенсионерка ответила хаму из "Слуги народа"

Пенсионерка из Кропивницкого, которую оскорбил депутат из "Слуги народа" Евгений Брагар, ответила ему.
"Собака у меня простая, у меня не элитная, уже старенькая, 14 лет собаке, пусть приедет, я ему услуги эту собаку", - сказала пенсионерка в эфире телеканала Прямой.
Она считает, что депутат мог бы ответить по-другому.
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"Я позвонила спросить, сейчас такое время, можно же было как-то ответить по-другому, чтобы немного подождали", - сказала Любовь Павловна.
Женщина отдает за коммунальные услуги все свои деньги.
"За этот месяц за транспортировку, за свет, за газ у меня получается 2650 тыс. Гривен платит, я просто задала вопрос, что нам делать пенсионерам дальше? Мы больные, руки у меня искореженные, не сгибаются, я не могу пойти работать и заработать копейку ", - добавила она.
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградщины продать свою собаку, чтобы заплатить за газ.
Пенсионерка Любовь Павловна из села Аджамка Кировоградской области позвонила в программу "Голос народа" во время эфира на 112 канале 31 января. Гостем студии был Брагар.
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