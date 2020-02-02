Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама

Попытка печальноизвестного депутата от партии "Слуга народа" 25-летнего Евгения Брагара извиниться набрала более 5 тыс. Комментариев.

Люди возмутились вызывающим поведением, присущая российским политикам, пишет Еспресо.TV.

Требуют у депутата сложить мандат.

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Нардеп в эфире телеканала 112 посоветовал пенсионерке Любви Павловны из села Аджамки Кропивницкого района Кировоградской области продать ее пса, чтобы оплатить коммунальные услуги.

После этого написал пост, в котором будто бы извиняется перед ней и замечает, что выдача субсидий является очень сложным вопросом.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградщины продать свою собаку, чтобы заплатить за газ. Пенсионерка Любовь Павловна из села Аджамка Кировоградской области позвонила в программу "Голос народа" во время эфира на 112 канале 31 января. Гостем студии был Брагар.