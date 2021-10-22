Пункты Covid-вакцинаций выводят из больниц

Вакцинировать от коронавируса будут вне больниц. Фото: kyivcity.gov.ua

Пункты прививок, где можно вакцинироваться от Covid-19, выводят из больниц. Это уменьшит контакты инфицированных со здоровыми людьми.

"Так делает весь мир, к тому же вакцинация должна осуществляться в тех местах, где это удобнее для людей", сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Для преодоления коронавируса в Украине нет другого пути, чем вакцинация подавляющего большинства населения, убежден министр.

"Страны европейского региона, начали вакцинацию, за четыре с половиной - пять месяцев дошли до порога 70%. Это 70% сознательного населения, делает сознательный выбор. Дальше уже начинается вмешательство государства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые боятся, имеют определенные антивакцинальные настроения ... Альтернативы пока нет. Мы должны достичь этой цифры для того, чтобы как Великобритания, Дания или скандинавские страны потихоньку снимать карантин", - рассказал Ляшко.

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Пункты экспресс-тестирование на Covid-19 уже развернули на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава - станция Полтава - Киевская. За 21 октября в Украине обнаружили 23 785 новых случаев Covid-19, умерли 614 инфицированных. Это самые высокие показатели с начала эпидемии.