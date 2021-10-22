Пункты Covid-вакцинации заработали еще на трех железнодорожных вокзалах

Еще на трех железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19.

Пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать там Covid-прививку, сообщила пресс-служба Укрзализныци. Невакцинированные пассажиры также могут сделать тест и получить справку, которая будет являться основанием для проезда в случае отрицательного результата.

"Сегодня центры открыли на железнодорожных вокзалах Ривне, Хмельницкого и Ужгорода. С 23 октября планируют развернуть также пункт прививки на вокзале в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

Автор: uz.gov.ua В центрах вакцинации пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку

В целом вакцинироваться теперь можно на 10 вокзалах страны. Центры вакцинации работают в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днипре, Нежине, Коростене, Ривне, Хмельницком и Ужгороде. Вчера прививки на вокзалах получили около 500 человек.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.