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суббота, 17 апреля 2021 00:33

Публичные лица больше не смогут вакцинироваться вне очереди - МЗ отменило разрешение

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Публичные лица больше не смогут вакцинироваться вне очереди - МЗ отменило разрешение
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса.

"Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации", - заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей", - подчеркнул он.

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В начале кампании вакцинации Минздрав разрешил публичным лицам, журналистам и ветеранам АТО/ООС получить прививку от коронавируса вне очереди, но остаточными дозами. Вне очереди вакцинировали и священников.

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