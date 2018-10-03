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среда, 03 октября 2018 18:10

Психотерапевт объяснила, почему украинцы склонны к страданиям

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Психотерапевт объяснила, почему украинцы склонны к страданиям
Мария Фабричева: Можно выбрать: опираться в своей жизни на страдания или начать жить по-другому Фото: Julia Guseva

В укринцив есть ощущение скрытой угрозы, может неожиданно испортить им жизнь.

Об этом Gazeta.ua рассказала психотерапевт Мария Фабричева.

"Исторический факт, что считается трагедией и несет в себе боль и смерть положительно оценить нельзя. В таких случаях люди или отстраняются и не хотят о нем говорить, или направляют свои силы на сохранение детей. Но если из поколения в поколение передавалась мнение, что опасно быть богатым, красивым, счастливым, доверять окружающим - она ​​закрепилась в каждом. Имели большой отрезок времени, когда дружба проверялась или бедой, или доносом, что мог стоить жизни. Даже если представить идеальную фантазию, что к началу 20 века люди жили хорошо. То потом точно-то пошло не так. А именно годы советского террора и сильной доминирующей власти, которая сама была не здорова. Возьмем время до 1955 года. То есть до развенчивания культа личности, когда Сталин умер, Берию расстреляли, Хрущев заявил, что мы ошибались и пошла первая волна амнистий. Причем выпускали не политзаключенных, а суровых уголовных элементов. Эти люди доходили до городов и вводили свой террор. Спланированная политическая акция, которая должна была показать людям их место. То есть даже за этот отрезок времени два с половиной поколения людей жили в страхе за свою жизнь и жизнь близких. Отголосок этого в современных украинцах, которые чувствуют, что кто-то может прийти и забрать у них что-то. Условная темная сила, которой нельзя дать название может неожиданно испортить жизнь. В те времена она ездила на черных воронках. Эти два поколения забыли, что может быть иначе и хорошо. Что можно делать и говорить что захочешь, если это не приносит страдания окружающим. Тогда альтернативное мнение приравнивалась к смерти ", - говорит Мария Фабричева.

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Психотерапевт считает, что эхо наших убеждений и опасений можно найти в фольклоре.

"Когда исследовала фольклор, искала что-то положительное. Важно было найти альтернативу. Но сделать это оказалось очень трудно. Не потому, что его нет. А потому, что это не популяризировалось, и не популяризируется до сих пор. В наших произведениях много о взаимоотношениях, а их основа очень печальная. Там кто-то должен или умереть, или изменить. У нас много плача, боли и кризиса. Есть в основе фольклор, история, культура, которая существовала, потом ломалась и это повторялось несколько раз. Проходили различные трансформации, но редко положительные для нашего народа. Но в любой истории есть уязвимость, и сила, на которую можно рассчитывать,", - говорит Фабричева.

Специалист убеждена, что ситуацию можно изменить, если понять ее истоки.

"Есть понятие культуральных родителей. Оно в себе включает историческую составляющую, социокультурную. То что передается из поколения в поколение - шутки, система понятий, легенды. Ожидания от идеальных женщин и мужчин. Наш внутренний взрослый знает о новых возможностях, реалиях, 21 век , Маск машину в космос запустил. Но наш культуральный родитель этого не принимает. Знает, что деньги портят человека, рожденный ползать - летать не может. Этот конфликт лежит в основе человеческих действий и передается из поколения в поколение с помощью фольклора. На самом деле можно выбрать: опираться в своей жизни на страдания или начать жить по-другому", - говорит психотерапевт.

В Палату представителей парламента Австралии 26 февраля 2018 внесли предложение почтить 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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