Психопат ранил врача ножом

Житель Симферополя, который находился в неадекватном агрессивном состоянии, ударом ножа ранил работника 2швидкои ", который прибыл по вызову.
Когда работники бригады скорой помощи зашли в квартиру, пациент неожиданно нанес врачу ножевое ранение в шею. Об этом сообщил крымский центр медицины катастроф.
Остальные медиков среагировали оперативно, зафиксировали пациента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За вечную жизнь и богатство: психопат зарезал ребенка в саду во время тихого часа
Пострадавшего врача в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу в реанимационное отделение.
"Его состояние оценивается как стабильное", - сказано в сообщении.
В поселке Володарка Киевской области психически больной пациент зарезал врача. Санитарка и медсестра, которые были на посту чудом смогли убежать.
Комментарии