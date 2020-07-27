Психопат ранил врача ножом

В состоянии средней степени тяжести врача доставили в реанимацию. Фото: Reuters

Житель Симферополя, который находился в неадекватном агрессивном состоянии, ударом ножа ранил работника 2швидкои ", который прибыл по вызову.

Когда работники бригады скорой помощи зашли в квартиру, пациент неожиданно нанес врачу ножевое ранение в шею. Об этом сообщил крымский центр медицины катастроф.

Остальные медиков среагировали оперативно, зафиксировали пациента.

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Пострадавшего врача в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу в реанимационное отделение.

"Его состояние оценивается как стабильное", - сказано в сообщении.

В поселке Володарка Киевской области психически больной пациент зарезал врача. Санитарка и медсестра, которые были на посту чудом смогли убежать.