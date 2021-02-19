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пятница, 19 февраля 2021 22:21

"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным

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&quot;Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают&quot; - как в морозы помогают бездомным
как в морозы помогают бездомным/Gazeta.ua

В Киеве проживает около 5 тыс. бездомных. И это только те, которые зарегистрировались в Центре учета. Реальная их цифра может быть в четыре раза больше. Государственных пунктов обогрева и Домов социальной опеки на всех не хватает. В сильные морозы они ночуют в подземных переходах.

Им помогают волонтеры социального служения Киевской Митрополии ПЦУ. Руководитель организации Роман Холодов почти каждую ночь с несколькими волонтерами разносят еду, одеяла, теплые вещи и горячий чай бездомным в 8 подземных переходах столицы.



"Двигаться надо быстро, чтобы пища осталась горячей. В такие морозы многие из бездомных прячутся по коллекторам. Часто это становится им последним пристанищем. Гибнут от прорывов или просто задыхаются там в поисках тепла", - с Романом Холодовым встречаемся на Майдане Независимости в 00: 10. На улице - 17 градусов мороза.

Вместе с ним в рейд отправляются 2 волонтеров - семинаристов Выдубицкого монастыря. В нем готовят пищу для бездомных на средства прихожан. Мужчины забрасывают на плечи огромные желтые рюкзаки. С термосами в руках спускаются в подземный переход у станции метро "Майдан Независимости".

"Как здоровье? Надо какие-то лекарства? " - спрашивает Холодов у 55-летнего Владимира Иванова с седыми путанными волосами в заношенных вещах. Он лежит на полу, укрывшись грязным одеялом.

"Все хорошо, хочу только жировик на глазу вырезать. Выдавил прыщ, а он начал дальше расти", - отвечает мужчина.

Увидев камеру, просит не снимать.

"Вы лучше к Милены уходите. Она все на свете сплетни знает", - говорит.

50-летняя Милена Гордиено палочками из-под суши вяжет черно-белую детскую кофту.

"С 9 лет вяжу. Эту кофту хочу передать в детский дом", - говорит женщина.

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"Большинство бездомных живут в своем выдуманном мире. Выспросить у них правду невозможно, потому что придумают что угодно, чтобы быть значимыми. Один из перехода даже рассказывал, что делает компьютерные программы. На Васильковском переходе есть электрик со схемами. У них проблемы из-за холода, недоедания, а потому теряется доля здравого смысла. Чтобы вернуться к реальности им надо работать с психологом или психиатром", - рассказывает Роман Холодов.

В Париже отель в центре города отдали на нужды бездомных. В обычное время отель Avenir Montmartre привлекает туристов видом на Эйфелеву башню, но пандемия COVID-19 отпугнула туристов. Вместо этого заведение открыло двери для бездомных. Его руководство передало комнаты в год благотворительной организации Emmaus Solidarite, которая теперь использует их для размещения людей, которые в противном случае ночевали бы на улице.

Автор: Ирина Шевченко ВИДЕО: Дмитрий Анохин
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