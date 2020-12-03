Отель отдали на нужды бездомных

Ибрагим в своем гостиничном номере / Reuters

В Париже отель в центре города отдали на нужды бездомных.

В обычное время отель Avenir Montmartre привлекает туристов видом на Эйфелеву башню, но пандемия COVID-19 отпугнула туристов. Вместо этого заведение открыло двери для бездомных. Его руководство передало комнаты в год благотворительной организации Emmaus Solidarite, которая теперь использует их для размещения людей, которые в противном случае ночевали бы на улице. Об этом пишет Reuters.

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Если бы не комната в этом отеле, Ибрагим, проситель убежища из африканской страны Мали, спал бы на кухне ресторана, где он время от времени работает. Или на улице.

"Когда приехал в Париж, никого не знал. Ночевал во временных помещениях, иногда спал на кухне или возле мусорного бака. Иногда нахожу небольшую работу, зарабатываю 30-50 евро, и снова выхожу на улицу. Когда есть деньги, то плачу за ночь в хостеле, которая стоит около 30 евро. Но не могу так жить все время", - говорит Ибрагим.

В отеле Avenir Montmartre стоимость номеров частично покрывается за счет благотворительных средств. Жители получают 3-разовое питание в зале для завтраков отеля. В каждом номере есть телевизор и душевая кабина.

Благотворительный фонд покрывает расходы также за счет государственной помощи. По словам генерального директора Emmaus Бруно Мореля, много бездомных страдают от физических или психических заболеваний из-за жизни на улице и перенесенные травмы. По его словам, цель благотворительной организации - помочь им разорвать порочный круг бездомных.