Провели реформы и увеличили произвол налоговой: эксперт оценил год работы новой власти

Владимир Дубровский: Приняли еще ряд прогрессивных долгожданных законов, но также допустили ряд ошибок. Фото: Тарас Подолян

Если оценивать работу новой власти, возникают смешанные чувства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Наконец начали земельную реформу. Земля - ​​не сакральная субстанция. Она должна быть товаром. Во всем модерновом мире так. Но экономической отдачи не увидим до либерализации рынка 2023 года. Противники реформы за это время смогут осознать, что ничего страшного не произошло. Что рынок - это не измена государственных интересов, не обязательство продавать землю, а право и возможность", - объясняет эксперт.

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Приняли еще ряд прогрессивных долгожданных законов, говорит он.

"Например, по анбандлингу Нафтогаза (разделение добычи газа и его транспортировки. -Gazeta.ua). Решили проблему с параллельным импортом. Наше противоречивое законодательство иногда трактовали так, будто закупать брендовый товар из-за границы могут только владельцы бренда и уполномоченные ими операторы. Поэтому цены на те же айфоны в Украине были выше, чем в Европе и США. Теперь может делать любой. Это хорошо для рынка лекарств. Ранее некоторые медикаменты в Украине стоили в десять раз больше, потому что никто не мог предложить альтернативу легально.

Среди плохих решений - обязательное применение кассовых аппаратов и товарный учет для ФЛП.

Закон №1210 расширяет полномочия налоговых инспекторов. Они по своему усмотрению могут трактовать, имеет ли операция деловую цель. Совершил налогоплательщик ошибку умышленно или случайно. Это источник произвола. Реформа налоговой службы провалилась", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

21 апреля исполняется год, как Владимира Зеленского выбрали главой государства во втором туре президентских выборов. Его поддержали более 73 процента украинский. Президент распустил Верховную Раду. На досрочных парламентских выборах 2019 его партия "Слуга народа" получила большинство, а он - невиданную до тех пор власть в стране.