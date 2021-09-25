Провал на Буковине: график и маршрут поездов изменили

Ситуация на участке остается сложной. Фото: ua.news

На Буковине изменили график и маршрут движения пассажирских поездов.

Изменения ввели из-за карстового провала, который образовался под колеей на железнодорожном участке Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области. Об этом сообщает Укрзализныця.

Ситуация на участке, по которому курсировал поезд №118/117 Чернигов - Черновцы остается сложной. Теперь поезд будет курсировать объездным путем - через Тернополь и Залещики. С маршрута исключили остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

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С 27 сентября поезд №118/117 Черновцы – Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту. 1, 2, 15 и 16 октября выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет. Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет 2, 3, 15 и 16 октября.

На станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы, которые исключили из маршрута рейса №118/117, посадка будет осуществляться на оперативно назначенный поезд №127/128 Ларга – Чернигов с ранее приобретенными билетами на поезд №117/118.

В Гречанах возможна посадка на поезд №117/118 и на №127/128.

Для пассажиров, которые отправляются из Тернополя и Залещиков, появилась дополнительная возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

Пассажиры, которые имеют билеты из станций, где ограничили движение из-за провала, могут сдать билет и вернуть деньги. Для этого нужно обратиться с заявлением и билетом в любую кассу вокзала.

Также они могут добраться станций Ларга или Каменец-Подольский и сесть на оперативно назначенный поезд, где действуют ранее приобретенные билеты на поезд №117/118.

Укрзализныця привлекла специалистов по карстовым процессам, которые будут анализировать пригодность участка Новоселица – Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна.

20 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляной полотне, Укрзализныця пустила поезд из Черновцов на Киев через Тернополь с задержкой около двух часов. 21 сентября компания сообщила, что завершает работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга и уже 21 сентября восстановят рейс из Черновцов в Киев.