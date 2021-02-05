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вторник, 09 февраля 2021 06:45

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

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&quot;Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон&quot; - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни
Сергей Проскурня был женат на пианистке Дине Георгиевне. Их дочь Анна - музыкальный критик. Фото: Министерство культуры и информационной политики

Сегодня исполняется 9 дней со дня смерти режиссера Сергея Проскурни. Он умер 1 февраля от инсульта. Ему было 63 года.

Родился во Львове. Его родители были инженерами. Окончил Черкасское музыкальное училище, а затем - Киевский институт театрального искусства. Организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали. В том числе и первую "Червону руту".

"Деньги к счастью не имеют никакого отношения. Не завидуйте ни богатству, ни тому, что люди могут путешествовать, жить, как хотят. Это их судьба. Это их жизнь. А моя - вот такая. Бывало, занимался международным проектом с участниками колоссального уровня, а просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон. Отношусь к этому спокойно. Мы живем аскетично и привыкли ко всему. У нас была примета: если прихожу домой с маленьким букетиком, то купил его на последние деньги", - рассказывал Сергей Проскурня журнала "Країна".

Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета и Черкасского драматического театра им. Тараса Шевченко. В 2013-2014 годах реализовал кинопроект "Наш Шевченко". 9 марта 2014-го зрители увидели его фильм "Тарас Шевченко. Идентификация".

"Сергей всегда что-то придумывал - с самого детства. Когда был маленьким, ставил во дворе спектакли для детей. Реквизиты брал дома: выносил зонтики, простыни, книги, лампы. Мы тогда жили во Львове. Как-то пошли на балет. Когда возвращались домой, Сергей все время молчал. Я не выдержала, спросила, почему ничего не говорит. Он ответил: "Я буду работать в опере". Ему тогда было 5 лет", - рассказала мать Проскурни Эмилия Александровна.

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Сергей Проскурня был женат на пианистке Дине Георгиевне. Их дочь Анна - музыкальный критик.

"Моя жена очень мягкая. Она бархатная. У нее восточный менталитет. Она - казанская татарка. Мы учились вместе в школе. У нас любовь с 12 лет. Мы закрывались в пионерской комнате, она играла на фортепиано", - говорил Сергей Проскурня.

С режиссером попрощались 4 февраля в Михайловском соборе в Киеве. На прощание пришло более сотни человек. Все были в масках. В руках держали живые цветы.

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Дата
09
февраля

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

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