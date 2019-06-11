Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта

Программный директор партии "Голос" Павел Кухта: РФ очень боится успешной Украины Фото: Тарас Подолян

Олигархи могут продать Украину Кремлю за личную выгоду.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал программный директор партии "Голос" Павел Кухта.

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"Прошлая власть не провела деолагирхизацию. Именно за это их и не переизбрали. Не смогли или не захотели уничтожить неформальный механизм управления государством. Могли сделать это сразу после Майдана. Зато только зацементировали олигархический режим. За это заплатили своей властью. Без деолигархизации мы не выиграем войну в долгосрочной перспективе. Имперские настроения России будут существовать, пока существует кремлевский режим",- сказал он

"РФ очень боится успешной Украины. Ведь это может разрушить его собственную легитимность. Чтобы выиграть войну, надо изменить Украину к лучшему. А для этого необходимо сломать олигархический режим. К тому же, наши финансовые группы очень легко договариваются с Россией. Если фактически они останутся у власти, есть риск, что решат продать государство Кремлю за какие-то личные выгоды", - добавил эксперт.

Полное интервью Павла Кухты читайте в следующем номере журнала "Країна".