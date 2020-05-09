Пророссийские активисты устроили краснознаменный автопробег

В Запорожье пророссийские активисты с советской символикой устроили автопробег. Фото: 1news.zp.ua

В Запорожье пророссийская организация Полк Победы устроила краснознаменный автопробег.

Им пыталась помешать группа активистов, которые срывали с автомобилей советскую символику. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись у Аллее Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с автомобилей Полка Победы красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

В белорусском Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад к 75-летию Победы над нацизмом. Как отмечается, Беларусь стала единственной страной на континенте, которая не отменила массовые мероприятия по случаю юбилейной даты окончания Второй мировой войны в Европе.