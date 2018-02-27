Пропускные пункты на Донбассе меняют график работы

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Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы с 1 марта.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"К сведению граждан, которые направляются через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей. С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы", - говорится в сообщении.

В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

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Государственная пограничная служба просит граждан учесть эту информацию во время планирования поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.