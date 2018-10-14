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Прокурорам и следователям в "деле Вилкула" грозит 8 лет за принуждение и издевательства над свидетелями - адвокат

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Прокурорам и следователям в &quot;деле Вилкула&quot; грозит 8 лет за принуждение и издевательства над свидетелями - адвокат
Прокуроров и следователей в деле Вилкула могут посадить на 8 лет. Фото: Rian

За принуждение к даче показаний с использованием издевательств, в деле, которое генпрокуратура расследует против народного депутата Александра Вилкула, прокурору и следователю грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Об этом заявил адвокат Вилкула Олег Бабич, управляющий партнёр адвокатского объединения "Лекс энд баклер", передает РБК-Украина.

Издание напоминает, что в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко огласил свое представление на снятие депутатской неприкосновенности, было обнародовано заявление "ключевого свидетеля обвинения" - экс-главы Днепропетровской районной администрации Вадима Кобыляцкого. Свидетель заявил, что следователи вымогали у него дать неправдивые показания против Александра Вилкула, поместив его в декабре в неотапливаемую камеру. В ходе заседания защита продемонстрировала видео, на котором Кобыляцкий рассказывает все это в подробностях. Услышав такое заявление, члены регламентного комитета тут же потребовали от Луценко начать по нему досудебное расследование, пишет издание.

"Очень грубая и непрофессиональная работа областной прокуратуры, которая полностью подставляет их начальство в Киеве. Уголовный кодекс дает четкую оценку тяжким преступным деяниям – за принуждение прокурором или следователем к даче показаний с использованием издевательств влечет наказание до 8 лет лишения свободы", - заявил в связи с этим адвокат Олег Бабич.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что уже в ходе заседания Регламентного комитета из уст Юрия Луценко прозвучала угроза в адрес Кобыляцкого.

"Как адвокат, могу заверить, что в адрес свидетеля прозвучала конкретная, прямая и незаконная угроза со стороны прокурора. Прокурор не имеет права допускать, тем более публично, высказываний в адрес свидетеля – если будешь рассказывать, как из тебя выбивали показания, мы тебя привлечем за дачу ложных показаний. Это циничный шантаж", - сказал Бабич.

Напомним, ранее регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.

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