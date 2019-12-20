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пятница, 20 декабря 2019 14:35

Прокурор по делу убийства Шеремета провалил переаттестацию

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Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписывал все 3 пидозрb по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

Об этом народная депутатка Ганна Гопко написала в Facebook.

"Не прошел собеседование прокурор, который подписал подозрения в убийстве Шеремета Рифмастеру, Яне и Юлии. Он должен быть уволен из органов прокуратуры", - говорит Гопко.

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Автор: fb/hanna.hopko
 
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционных жалоб на содержание под стражей музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) и врача Юлии Кузьменко. Основанием для этого стала неявка прокуроров.
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20 декабря - 45 лет со дня рождения Героя Украины, всемирноизвестного оперного певца Василия Слепака

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