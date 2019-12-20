Прокурор по делу убийства Шеремета провалил переаттестацию

Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписывал все 3 пидозрb по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.
Об этом народная депутатка Ганна Гопко написала в Facebook.
"Не прошел собеседование прокурор, который подписал подозрения в убийстве Шеремета Рифмастеру, Яне и Юлии. Он должен быть уволен из органов прокуратуры", - говорит Гопко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционных жалоб на содержание под стражей музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) и врача Юлии Кузьменко. Основанием для этого стала неявка прокуроров.
×
Комментарии