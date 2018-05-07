Прокурор, который ведет дело Найема, имеет скандальное прошлое - СМИ

Нардеп Мустафа Найем попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Фото: Styler RBC

Одним из прокуроров Киевской местной прокуратуры №10, которая ведет дело нардепа Мустафы Найема, является Даур Рафикович Агрба, который может быть приближен к бизнесу семьи Саитовых, а прокурором по делу является участник скандального ДТП в Киеве Дмитрий Байчас.

По данным открытых источников, Саида Рафиковна Агрба является одной из основательниц ООО "Компания по управлению активами "Эффективные инвестиции". Компания является бенефициаром ООО "Релакс-Компани", основатель которой в свою очередь - Магомед-Амин Саитов, пишет Украинская правда.

"Эффективные инвестиции" зарегистрирована по тому же адресу, что и ВОО "Диаспора чеченского народа" и компании, учредителями которых являются Саитовы - на ул.Дегтяревской, 27-Т.

Вместе с тем Дмитрий Байчас известен тем, что в 2010 году в 18-летнем возрасте, находясь за рулем Porsche Cayenne стал виновником ДТП в Киеве, в результате которого пострадала женщина - водитель второй машины-участницы ДТП.

По данным декларации Дмитрия Байчаса, он владеет только земельным участком в с.Сошников Бориспольского района на 34 тыс. кв.м., и пользуется квартирой в Киеве на 144,4 кв., которая принадлежит Владиславу Байчасу.

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Дмитрий Байчас является сыном Владислава Байчаса - главы Бориспольского райсовета, хотя в декларациях обоих родственные связи не упоминаются. С 2007 по 2010 гг. Байчас-старший был помощником депутата от БЮТ Сергея Мищенко, в 2010-2014 гг. возглавлял Бориспольский райсовет, был главой Бориспольской райорганизации "Партии регионов".

В конце февраля 2014 г. он подал в отставку с должности главы райсовета, однако по результатам местных выборов в 2015 г. был переизбран на эту должность уже от "БПП".

По данным Общественной кадастровой карты, в 2016 г. на Владислава Байчаса и его ближайших родственников было зарегистрировано 26 га земли, еще 43 га принадлежит им на правах пользования. Также с Байчасом связывают ряд других компаний, среди которых ООО "Авто-Украина", ПАО "Евронафтопродукт", ООО "Сосновое имение-5" и др.

Напомним, 30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга. К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести. Еще одного - водителя, который попал на видеозаписи камер, - правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля. Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня. Прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого - Магомеда-Амина Саитова - которому удалось скрыться. 2 мая его объявили в розыск. Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз". 5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомед-Амин Саитов задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры. По словам замгенпрокурора Евгения Енина, запрос на выдачу Саитова будет направлен в Азербайджан на следующей неделе, а процесс экстрадиции может длиться минимум несколько месяцев.