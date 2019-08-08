Проходят обыски в горсовете Ирпеня

Чиновников подозревают в служебной халатности. Фото: УНИАН

В Ирпенском горсовете правоохранители проводят обыски.

Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская сообщила об этом в комментарии Укринформу.

"В Ирпенском горсовете проходят обыски в рамках расследования уголовного дела по ст. 367 Уголовного кодекса. Это служебная халатность. Мы получили решение суда, которым было предоставлено временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета", - сказала она.

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Правоохранители выясняют правомерность решения должностными лицами горсовета вопросов, связанных со строительством и землей.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях госпредприятия Украэрорух.