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четверг, 03 декабря 2020 12:21

Прогнозируют ветер до штормовых значений и антициклон

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Прогнозируют ветер до штормовых значений и антициклон
В субботу-воскресенье осадков не предвидится, но будет сильный ветер. Фото: pixabay.com

В пятницу прогнозируют сильный ветер юго-восточного направления. Антициклон Xavier прогонит и не будет пускать осадки на территорию Украины.

До штормовых значений ветер дойдет на западе, севере, а также на Винниччине и Приазовье, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0...+4°С. На востоке местами до -1°С. В западных областях и на юге до +4...8°С, в Крыму до + 9...12°С.

В субботу же на западе потеплеет до +10°С, но в воскресенье вновь похолодает.

В Киеве 4 декабря будет без существенных осадков. Ночью до -2°С, днем +1...3°С. Ветрено.

В субботу-воскресенье осадков не предвидится, но будет сильный ветер.

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О температурных итогах последнего месяца осени сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. Холоднее всего было в Киеве 30 числа.

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