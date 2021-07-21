Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото

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Нынешние супермаркеты существенно отличаются от советских магазинов.

Например, на витрине отдела "Промтовары" в одном из советских магазинов были только тарелки, наборы кастрюль, механические мясорубки, а также алюминиевые половники и шумовки - которые, наверное, были в каждой второй советской квартире, рассказывает белорусский блогер Максим Мирович на Livejournal.

"Мясорубки были у каждого, как и котлеты, что часто были единственным блюдом, которое можно приготовить из плохого магазинного мяса. Никаких кухонных комбайнов в СССР не существовало - только в позднесоветские годы стали появляться примитивные соковыжималки, миксеры и электрические кофемолки".

На витрине продуктового отдела часто выстраивали огромные пирамиды из консервных банок.

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"Я хорошо помню такие консервные пирамиды в витринах минского магазина "Океан" на пересечении проспекта и улицы Козлова. Чаще всего консервы были рыбными - дешевые, вроде сайры в масле или кильки в томате", - вспоминает Мирович.

Относительно рыбного отдела, то это, пожалуй, то немногое, что более-менее стабильно можно купить в магазинах во времена СССР. Даже в периоды дефицита на прилавках бывали рыбные консервы и мороженый минтай. Еще в рыбных отделах продавалась морская капуста.

Мясной отдел в более-менее "сытые" 1950-е был ассортимент, который бывал только в крупных магазинах. Мясо прямо как на рынке рубили на глазах у посетителей на толстой деревянной колоде. Санитарных норм в их современном понимании тогда еще не было.

В отделе трикотажных изделий товары не были развешаны по отдельным стойкам со свободным доступом, а были составлены на прилавке у продавца, отгороженного от посетителей стеклянной витриной.

"Видимо, так делалось для того, чтобы уменьшить кражи в магазине, ведь активных средств защиты вроде магнитных наклеек или видеонаблюдения тогда еще не было", - рассказывает блогер.

В обувном отделе все открыто, так как обувь в коробке незаметно украсть практически невозможно. Выкладка товара удивительно напоминает современные магазины - те же ряды коробок по размерам, те же примерочные. Единственное отличие - на витринах нет образцов моделей обуви.

В СССР существовали витрины провинциального продуктового магазина, который дает хорошее представление о продуктовом ассортименте в провинции. Обычно на витрине лежали несколько видов копченой грудинки и сала, видов пять дешевого крепленого вина, пачки табака и махорки, видов 10 консервов.

В советской провинции работали отдельные лавки, торговавшие только хлебом. Часто это был единственный товар, который можно было свободно купить без очередей.

Овощной отдел имел в ассортименте белокочанную капусту, свеклу, морковь, лук (репчатый и зеленый), картофель.

В СРСР были длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в 1970-1980 годы. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести - значительно больше. В СССР была плановая экономика, при которой стабильно работал только военно-промышленный комплекс. Продукция его использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары изготавливали в неадекватных - или слишком больших, или слишком малых - количествах, и часто плохого качества.