Продолжают работать сайты, которые суд приказал заблокировать

Геращенко говорит, что сайтам не причинили экономический ущерб. Фото: pexels.com

В Украине продолжают работать 426 сайтов, которые Голосеевский районный суд Киева обязал заблокировать.

Правоохранители решили закрыть соответствующее уголовное производство, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Громадське".

Решение о закрытии производства принял прокурор. Вместе с этим отменят арест на имущественные права интеллектуальной собственности. Прокурор не участвовал в заседании суда. Ему не сообщали о проведении заседания и не выдавали решение. Суд без участия стороны обвинения принял решение.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция также отозвала свое сопроводительное письмо к регулятору, который должен был выполнить постановление суда.

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Суд принял решение по сайтах по иску неназванного гражданина. Он утверждал, что ресурсы называли его "мошенником и проходимцем". Гражданин обратился в полицию и та была обязана открыть уголовное производство. После этого судья решила наложить арест на сайты.

"Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Никаких реальных действий, которые причинили бы ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", - заявил Геращенко.

В Украине закроют доступ к 426 сайтам, среди которых РБК, сайт для программистов GitHub Gist, а также платформа Livejournal. Голосеевский райсуд Киева обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к ряду вебресурсов, сообщается на сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Решение суда совершенное по делу, связанному с мошенничеством.