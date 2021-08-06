Продавать лекарства детям запретили - президент подписал закон

Документ вступит в силу 7 августа 2021 года. Фото: pixabay.com

В Украине запретили продавать лекарства детям до 14 лет.

Закон приняли 15 июля 2021 года. Соответствующий документ 6 августа подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе ОП.

"Цель документа - ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без него", - пишут в сообщении.

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Согласно закону запрещено реализовывать лекарственные средства лицам до 14 лет. В частности, продавать нельзя и по интернету, и с помощью служб доставки.

Продавец может потребовать документы для подтверждения возраста человека. Если человек отказывается предоставить документ, то лекарства ему не продадут.

За соответствующий законопроект проголосовали 341 народный депутат. Хотят уменьшить количество отравлений лекарственными средствами среди детей. За нарушение закона будут штрафовать от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн. Если ситуация повторится в течение года - взыщут до 23,8 тыс. грн.