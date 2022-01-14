Проблему перестали замалчивать - в прошлом году количество сообщений о домашнем насилии возросло на 56%

Украинцы и украинки перестают молчать о семейном насилии. Фото: Pexels

В 2021 году зарегистрировали 326 тыс. случаев домашнего насилия.

Это на 56% больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В прошлом году составили на 10% больше админпротоколов, вынесли на 19% больше срочных запретительных распоряжений, чем в позапрошлом году.

Расширился на 11% учет насильников.

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Правоохранители обратили внимание, что наблюдается тенденция к разоблачению семейного насилия. Граждане перестали замалчивать эту проблему.

В апреле генпрокурор Ирина Венедиктова объявила противодействие домашнему насилию одним из главных приоритетов работы прокуратуры в 2021 году. Каждая третья семья в Украине сталкивается с насилием, добавили в Генпрокуратуре. Больше всего страдают женщины. В 2020-м они заявляли о насилии в семьях 180 921 раз. А всего правоохранители насчитали 211 362 обращения. Кроме женщин, 27 676 заявлений поступило от мужчин, 2756 - от детей.