Прижарит, но не везде: в какой погодой начнется неделю

9 августа в Украине снова жара до + 34°С. В западных, местами в восточных областях кратковременные дожди. Фото: pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 9 августа, будет снова жаркой, солнечной.

Но местами возможны грозы и дожди, сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Температура воздуха в среднем достигнет отметок от +24°С до +34°С .Наивысшую температуру будут показывать термометры на Востоке и на Севере - в Луганской области до +34 градусов. В Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях жара будет до +31°С.

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Прохладнее будет на Западе и в Карпатах. Там столбики термометров днем ​​покажут максимум +29°С. Но в большинстве западных областей будет до +26°С.

В западном регионе, местами в восточных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах возможные шквалы. На остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве 9 августа будет сухо и жарко. Ночью температура воздуха опустится до отметки +15°С, а днем ​​воздух прогреется днем ​​до 27-29°С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

К концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20 ... 25°С. Что касается осадков, то до 11 августа пройдут незначительные дожди. В середине месяца пройдут сильные осадки. В конце лета пойдут небольшие, но частые дожди.