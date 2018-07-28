Приватбанк предупреждает о сбоях в работе

В "ПриватБанке" возможные временные сбои из-за проведения регламентных работ. Фото: Delo

Приватбанк предупредил клиентов о возможных краткосрочных сбоях при проведении определенных операций в ночь с 28 на 29 июля.

В это время в учреждении пройдет основной этап регламентных работ, который включает обновление оборудования и технологических систем. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В ходе обновления технических средств в период с 01:00 до 05:00 29 июля возможные краткосрочные сбои при проведении определенных операций через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания", - говорится в сообщении.

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