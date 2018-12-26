Притула рассказал, что думает об украинцах

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 873
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6876
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1431
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2133
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1251
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1152
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 774
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4284
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
4
6
4
15
9
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Видео
Все видео
"Это новый феодализм" - волонтер назвал, какие регионы отданы на откуп олигархам
"Это новый феодализм" - волонтер назвал, какие регионы отданы на откуп олигархам
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1431
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1251
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2016
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 07:48

Притула рассказал, что думает об украинцах

  Комментировать
Притула рассказал, что думает об украинцах
Запрос есть в обществе на твердую руку. Фото: inlviv.in.ua

Украинцы все еще "довольно примитивные как нация".

Проблема огромная в обществе, - об этом заявил ведущий и комик Сергей Притула.

"Огромное количество людей, которые идут на выборы, и понятия не имеют, чем занимается парламент: зону ответственности и сферу деятельности. Они думают, что если ты депутат, значит, ты должен решать любые вопросы, вплоть до лампочки в подъезде. А если ты министр, ну так тем более - ты все должен решить. А если ты президент, ну тогда ты берешь, скажем, какого-то губернатора и выбивают из него все, что только можно, завтра все это должно быть сделано ", - отмечает артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула о создании Православной церкви: "Все только начинается"

"Запрос есть в обществе на твердую руку. Многим украинцам хочется видеть у власти некий вариант украинского родителя. Чтобы он был сильным, чтобы получился, сказал и отрезал. Чтобы сразу все сделали. Правда, никто не смотрит, что присутствие такого отца у власти имеет определенные последствия, которые упираются в свободу слова, упираются в притеснения гражданского общества ", - говорит Сергей Притула.

Ведущий Сергей Притула рассказал, что во время ссоры с женой Екатериной переходит на русский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Притула рассказал, что думает об украинцах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 155178
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 2 Просмотров: 13536
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 7812
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7209
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала &quot;Х-фактора&quot;
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"
32
 Просмотров: 6723
Общество
Где сегодня будет дождь со снегом и потеплеет
Где сегодня будет дождь со снегом и потеплеет Просмотров: 27
Сегодня в Украине заканчивается срок действия военного положения
Сегодня в Украине заканчивается срок действия военного положения Просмотров: 585
Без света остались более полутысячи населенных пунктов
Без света остались более полутысячи населенных пунктов Просмотров: 189
Какие цвета одевать в новогоднюю ночь, чтобы понравиться желтому кабану
Какие цвета одевать в новогоднюю ночь, чтобы понравиться желтому кабану
7
 Просмотров: 306
Тимошенко "засветилась" в Вене
Тимошенко "засветилась" в Вене 1 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
38
Тимошенко впервые показала внучку
13
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
6
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 31499
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua