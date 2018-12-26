Притула рассказал, что думает об украинцах

Запрос есть в обществе на твердую руку. Фото: inlviv.in.ua

Украинцы все еще "довольно примитивные как нация".

Проблема огромная в обществе, - об этом заявил ведущий и комик Сергей Притула.

"Огромное количество людей, которые идут на выборы, и понятия не имеют, чем занимается парламент: зону ответственности и сферу деятельности. Они думают, что если ты депутат, значит, ты должен решать любые вопросы, вплоть до лампочки в подъезде. А если ты министр, ну так тем более - ты все должен решить. А если ты президент, ну тогда ты берешь, скажем, какого-то губернатора и выбивают из него все, что только можно, завтра все это должно быть сделано ", - отмечает артист.

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"Запрос есть в обществе на твердую руку. Многим украинцам хочется видеть у власти некий вариант украинского родителя. Чтобы он был сильным, чтобы получился, сказал и отрезал. Чтобы сразу все сделали. Правда, никто не смотрит, что присутствие такого отца у власти имеет определенные последствия, которые упираются в свободу слова, упираются в притеснения гражданского общества ", - говорит Сергей Притула.

Ведущий Сергей Притула рассказал, что во время ссоры с женой Екатериной переходит на русский.