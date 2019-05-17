Присутствие Джулиани в Киеве поставило бы Зеленского в неудобное положение - експерт

Николай Белесков: Джулиани - никто в наших двусторонних отношениях Фото: Гордон

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил запланированный визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Адвокат считает, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

"Джулиани - никто в наших двусторонних отношениях. Он не государственное лицо, не представляет официальное правительство США. Это лишь доверенный Трампа. Мы не вправе уравнивать персональные отношения президентов и межгосударственные отношения. Это разные вещи. Присутствие Джулиани в Киеве поставило бы Зеленского в неудобное положение. Потому что сейчас на кону двухпартийная поддержка. А это ключевой вопрос для Украины. Если мы станем частью внутриполитической борьбы США накануне выборов 2020 года, то получим реальные проблемы. Нам надо от этого дистанцироваться. С изменением планов Джулиани, риск снялся сам собой. Это позволило выдержать линию невмешательства", - говорит эксперт по международным отношениям Николай Белесков.

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Будущие отношения с США зависят от шагов со стороны Украины, считает эксперт.

"Для улучшений отношений с США Зеленский должен инициировать принятие ряда законов для реализации закона о национальной безопасности. Важно перезагрузить антикоррупционные органы. У новой команды должно быть чувство, что наши двусторонние отношения абсолютно зависят от нас. Вашингтон сейчас только ждет наши практические шаги. Чтобы начал наконец работать антикорубцийний суд, на который у американцев действительно большие ожидания", - заключает Белесков.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский узнал о приезде адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани со СМИ.