Визит адвоката Трампа не был согласован с Зеленским. Комментарий из штаба

Дмитрий Разумков: "О визите Рудольфа Джулиани Зеленский узнал из СМИ". Фото: ТСН

Новоизбранный президент Владимир Зеленский узнал о приезде адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани со СМИ.

"О том, что приезжает Рудольф Джулиани Зеленский узнал из СМИ и то, что он не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Поэтому удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности. Будем надеяться, что это недоразумение будет снято во взаимоотношениях между командой Зеленского и представителями США", - отметил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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На вопрос, работает ли кто-то из команды Зеленского над решением этой ситуации, Разумков ответил:

"Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер. Зеленский готов проводить такие встречи не только с официальными представителями государств, но и в том числе с представителями политических или не политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые позитивно настроены и помогают нам в борьбе за нашу независимость", - сказал представитель штаба Зеленского.

10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.



