Пришло время наконец поразить господ: посол Украины призвал ударить по России эмбарго на нефть и газ

Предложенного рядом немецких политиков прекращения проекту "Северный поток - 2" недостаточно - Мельник. Фото: glavcom.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что следует ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России.

Это станет ответом на отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Такую позицию дипломат озвучил в комментарии немецкому информационному агентству DPA.

Мельник отметил, что "пора наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией".

"Предложен ряд немецких политиков прекращения проекту "Северный поток - 2" недостаточно. Режим российского президента Владимира Путина следует лишить самого важного - источники доходов за свою агрессивную политику ", - заявил посол Украины.

Он также предложил прекратить все европейские инвестиций в экономику России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин назвал следующую цель Путина по Донбассу

"Коварный покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлера, федерального правительства и немецкой общественности, которых сознательно унизили,

- убежден Мельник.

Он отметил, что ранее Путин уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играет для него никакой роли.

Стоит отметить, что ранее Украина неоднократно выступала против строительства газопровода "Северный поток - 2". Еще в конце июля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получил поддержку по этому вопросу из Польши - Киев и Варшава договорились координировать действия по уменьшению энергетической зависимости от России.

Волонтер, комик Сергей Притула высмеял Российскую Федерацию, которая ряда украинских политиков. Притула опубликовал фотографию с "киборгом", народным депутатом от "Голос" Романом Костенко. Нардеп тоже попал в санкционный список.