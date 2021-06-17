Природа сердится: четверг будет с грозами и градом

В южной и восточной частях ожидаются значительные осадки. Фото: pixabay.com

17 июня в Украине будет облачно, местами пройдут град и сильные грозы.

В большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, сообщает Укргидрометцентр. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами пройдут сильные ливни.

"Ярко прослеживается влияние периферии антициклона на западные и северные области, а вот остальная территория окажется под влиянием циклона с юга, там будет бушевать настоящая непогода", - говорится в сообщении.

В центральных, южных и восточных областях днем пройдут грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура в западных областях днем + 23...28°С, в южной части - в пределах +20...25°С.

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В Киеве 17 июня ожидается жаркая погода, в течение дня +26...28°С. О каких-то серьезных осадках речь не идет, разве что мощный влажный массив с юга немного зацепит. В пятницу, субботу и на Зеленое воскресенье в столицу придет настоящее лето. Будет сухо, солнечно и +27...29°С.