Настоящее лето: в Украину пожалует западноевропейская жара

В Украину завтра пожалует западноевропейская жара.

В четверг самой высокой предполагается температура воздуха в северных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Самой низкой она будет в южной части страны.

"В Бухаресте, где будет играть сборная Украины по футболу, температура воздуха ожидается комфортной, 22-24 градуса тепла, но именно в середине дня возможны дождь с грозой", - говорится в сообщении.

В Украине же в течение дня в четверг +24...27°С, на севере местами до +28°С. В южной части ожидается +20...24°С. Циклон над Крымом и Приазовьем 17 июня обусловит сложную погоду. В южной части, на востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

Автор: facebook.com/tala.didenko

На западе и севере страны дожди будет блокировать антициклон с севера и северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что до пограничных с дождями районов севера и запада доберутся локальные осадки.

В Киеве 17 июня ожидается жаркая погода, в течение дня +26...28°С. О каких-то серьезных осадках речь не идет, разве что мощный влажный массив с юга немного зацепит. В пятницу, субботу и на Зеленое воскресенье в столицу придет настоящее лето. Будет сухо, солнечно и +27...29°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины окажется прохладным. Возможен и резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22...25°С. Такая погода продержится до конца июня.