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понедельник, 07 декабря 2020 22:42

"Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая" - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
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В Великобритании и Ирландии температура в помещениях зимой не более 15-17 градусов. На отоплении здесь экономят.

" В Лондоне принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая. Иначе сумма за коммунальные будет очень высокая", - рассказывает украинка Мария Барабаш.

Услуги по поставке газа и электричества предоставляют различные провайдеры. Тарифы у всех разные, и масса разных схем, по которым можно платить. Можно выбрать тот, который подходит больше всего. Размер фиксированной суммы зависит от того, сколько использовал.

В Англии много государственных программ по утеплению домов, установке солнечных батарей.

"Даже в передачах по телевизору показывают, как можно сократить расходы на электричество, на воду и в целом на жизнь. Съемочная группа приходит в дом к обычным людям, расспрашивает, как они тратят деньги на коммуналку и вообще на жизнь, а потом рассказывают, как и на чем можно экономить.

В Лондонских квартирах температура воздуха зимой держится на уровне 15-17 градусов тепла
Фото: masha.barabash
В Лондонских квартирах температура воздуха зимой держится на уровне 15-17 градусов тепла
В Лондонских квартирах температура воздуха зимой держится на уровне 15-17 градусов тепла
В Лондонских квартирах температура воздуха зимой держится на уровне 15-17 градусов тепла
В Лондонских квартирах температура воздуха зимой держится на уровне 15-17 градусов тепла

Сами провайдеры тоже стимулируют экономить. Например, предлагают бесплатно установить так называемый "smart meter" – умный счетчик, похож на большой мобильный телефон, который показывает в деньгах, сколько ты сжег света и газа. А еще он показывает графически, сколько в данный момент ты используешь света или газа. Горит газ – на приборе светятся голубые столбики, электричество-зеленые, а когда потребление газа и света зашкаливает, загораются красные столбики. Как сигнал: мол, иди и повымыкай свет.

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По словам украинки, многие англичане не отапливают весь дом, а включают обогреватель в той комнате, где находятся. Отопление включают ненадолго утром и вечером, перед сном.

"Есть еще так называемый "council tax", куда входит плата за вывоз мусора, уборку улицы и куча разных услуг, которые предоставляет местная мэрия. Размер этого такса зависит от района, в котором ты живешь, и от количества членов семьи. Мы платим 110 фунтов в месяц. На юге тариф дороже, наши знакомые, например, платят 250 фунтов за "городской тариф". Но у них и уровень жизни выше".

С потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах заключат новые договоры теплоснабжения, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения.

Нововведение касается тех, кто не выбрал модель организации договорных отношений

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