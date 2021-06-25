Приметы и традиции 26 июня: почему сегодня опасно пить молоко

26 июня собирали землянику. Фото: pixabay.com

26 июня православная церковь чтит память святой мученицы Акилины. Она в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и поверьями этого дня.

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Говорили, что 26 июня появляются слепни, оводы, которые кусают животных, и скот от этого очень страдает. Поэтому животных пытались выгонять на пастбища утром, а загонять в хлев уже в полдень.

Сегодня можно отправляться на сборы земляники - раньше в такое время она уже созревала.

В народе праздник называли Гречишниця, поскольку принято сеять гречку. Эта культура считалась очень капризной, а потому старались придерживаться сроков посева. Сеять надо в пыльную, сухую или песчаную землю при ясной и солнечной погоде.

В древности этот день известен как праздник каш. Крестьяне готовили каши и хвалили их перед соседями. Кашу обычно выставляли на улицу и угощали малоимущих. Говорили 26 июня: "Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной - отец наш родной". Бездомные, пообедав кашей, желали хозяевам богатства и благополучия.

Молоко в этот день не пили, хотя издавна ели гречневую кашу именно с молоком. Существовала примета, что в этот день оно становится "акульим", вредным для здоровья, ведь от укусов насекомых скот может стать бешеной.

Народные приметы

Нельзя на работе - иначе гречка не вpoдить.

Если огурцы позднего сева не успевают созреть до сих пор - значит, по примете, они не будут вкусными.

Многие насекомые - будет теплая и ясная погода.

26 июня День Ангела отмечает Антонина и Анна. Не забудьте поздравить именинников с праздником. Именины приравнивают ко второму дню рождения. В этот день люди должны быть благодарны своему ангелу-хранителю.