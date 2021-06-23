Приметы и традиции 24 июня: от сегодня день укорачивается, а ночь увеличивается

Сегодня нельзя рвать и сидеть на траве. Фото: pixabay.com

По народному календарю 24 июня отмечается День Варфоломея и Варвары. С сегодняшнего дня начинает укорачиваться день и увеличиваться ночь.

Считалось, что в этот день нельзя рвать траву, и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила.

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Люди верили, что если 24 июня бодрствовать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, это был очень хороший знак.

В этот день было принято плести венки, используя девять различных цветов. После того, как венок надевали, по примете нельзя было говорить. Девушка 24 июня ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого.

Этот праздник также знаменовал собой день летнего равноденствия. Жгли 24 июня костры по вечерам, а потом прыгали через них, взявшись за руки, танцевали, пели, общались между собой. 24 июня был принято купание в реках и озерах, также ходили париться в баню. Но было принято заготавливать веники заранее, поскольку считали, что после Ивана Купала веник не владеет целебной силой.

Приметы 24 июня

Расцвела акация - год будет урожайным.

Вечер мрачный, то на следующий день будет дождливо.

Если ночь не менее 24 июня будет довольно теплой, то можно рассчитывать на хороший урожай.

Долгий туман - к большому количеству грибов.

24 июня чествуют память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, святому апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии. Неся благую весть, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. В одном из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию.