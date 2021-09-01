Приметы и традиции 2 сентября: сегодня хозяйки всячески ублажали мужчин

Сегодня мужской день Самуила. Фото: pixabay.com

По народному календарю сегодня День Самуила. Он считался покровителем мужчин.

Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу. Также у Самуила просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае следующего года. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес их собирать.

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Народные приметы

Журавли высоко и не спеша летят - осень будет теплой.

Много рябины возросло - осенью будет много дождей.

Много мышей - к холодной зиме.

Что запрещено делать 2 сентября

Нельзя стричь волосы

Нельзя давать деньги в долг

Нельзя оставлять детей наедине

Нельзя заключать брак

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Нельзя заводить новые знакомства.

2 сентября церковь чтит память мучеников Севера, Мемнона и еще 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе во времена императора Диоклетиана. Мученики умерли за веру во Христа.