Приметы и традиции 2 сентября: сегодня хозяйки всячески ублажали мужчин

По народному календарю сегодня День Самуила. Он считался покровителем мужчин.
Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу. Также у Самуила просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае следующего года. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес их собирать.
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Народные приметы
Журавли высоко и не спеша летят - осень будет теплой.
Много рябины возросло - осенью будет много дождей.
Много мышей - к холодной зиме.
Что запрещено делать 2 сентября
Нельзя стричь волосы
Нельзя давать деньги в долг
Нельзя оставлять детей наедине
Нельзя заключать брак
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом
Нельзя заводить новые знакомства.
2 сентября церковь чтит память мучеников Севера, Мемнона и еще 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе во времена императора Диоклетиана. Мученики умерли за веру во Христа.
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