Приметы и праздники 13 марта: пошел дождь - лето будет теплым

13 марта - День землеустроителя. Фото: pixabay

13 марта этого года в Украине отмечают День землеустроителя. Ежегодно с 1999-го праздник установлен указом президента и приходится на вторую субботу марта.

В народе сегодня Васильев день или день Василия-капельника. Девушки 13 марта распевали весенние песни и занимались выпечкой пирожков. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак к счастью. А православные верующие чествуют Преподобного Василия.

Наши предки думали, что сейчас нельзя

- сажать растения;

- выпивать;

- браться за тяжелую работу.

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Народные приметы на 13 марта

Пошел дождь, летом будет хорошая погода.

Прилетели грачи, значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.

Вокруг солнца видно круга, год будет урожайным.

Именины Василия, Киры, Марины, Николая, Нестора.

В Украине отмечают Масленицу или Колодия. Древний праздник символизирует приход весны. Продолжается до Прощеного воскресенье, которое начинает Великий пост.