Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром

30 октября в народе отмечали день Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и повозок.
Сегодня нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны. Колеса в любом случае снимали с осей до самой весны. Одновременно 30 октября извлекали сани, ожидая, что в скором времени установится санный путь.
В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от повозок на зиму, они начинали осматривать их и при необходимости чинили.
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Что нельзя делать 30 октября
Нельзя ругаться и ссориться с окружающими
Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной едой.
Нельзя заниматься огородом и тяжелым физическим трудом
Приметы погоды 30 октября
Если слышать ковку кукушки в этот день, то стоит ожидать серьезных морозов;
Если гремит, то зима будет теплой;
Если утром будет сильный туман, то день будет солнечным;
Если на каштанах еще остались листья, то стоит ожидать потепления;
Если в лесу много грибов, то скоро будет тепло.
30 октября церковь чествует святых мучеников бессребренников Косма и Дамиана Аравийских. Они ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой. За оказанную помощь святые не брали платы.
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