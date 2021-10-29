Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром

 
Ексклюзивы
1/5
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 0
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 999
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 1854
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 963
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1035
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 2052
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2457
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 576
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1386
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 7092
Фото
Все фото
9
18
3
6
6
День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть
В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть
29 октября день ангела празднуют мужские имена
29 октября день ангела празднуют мужские имена
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Видео
Все видео
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 2151
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 954
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 864
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 783
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2709
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 324
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
суббота, 30 октября 2021 06:30

Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром

  Комментировать
Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром
Фото: pixabay.com

30 октября в народе отмечали день Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и повозок.

Сегодня нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны. Колеса в любом случае снимали с осей до самой весны. Одновременно 30 октября извлекали сани, ожидая, что в скором времени установится санный путь.

В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от повозок на зиму, они начинали осматривать их и при необходимости чинили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя ругаться и ссориться с окружающими

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной едой.

Нельзя заниматься огородом и тяжелым физическим трудом

Приметы погоды 30 октября

Если слышать ковку кукушки в этот день, то стоит ожидать серьезных морозов;

Если гремит, то зима будет теплой;

Если утром будет сильный туман, то день будет солнечным;

Если на каштанах еще остались листья, то стоит ожидать потепления;

Если в лесу много грибов, то скоро будет тепло.

30 октября церковь чествует святых мучеников бессребренников Косма и Дамиана Аравийских. Они ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой. За оказанную помощь святые не брали платы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека

Самое читаемое
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 Просмотров: 7704
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 7191
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 6471
&quot;Бюджет неограниченный&quot;: бизнесмены объединились против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского
"Бюджет неограниченный": бизнесмены объединились против водителя-"мажора" Харьковского Просмотров: 6120
Пассажирка дала показания против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского - СМИ
Пассажирка дала показания против водителя-"мажора" Харьковского - СМИ Просмотров: 3663
Общество
Гороскоп на 30 октября: как сделать эту субботу особенной и счастливой
Гороскоп на 30 октября: как сделать эту субботу особенной и счастливой
 Просмотров: 180
Covid-19 не был разработан как биологическое оружие - разведка США
Covid-19 не был разработан как биологическое оружие - разведка США Просмотров: 477
Польские врачи бесплатно прооперируют 150 украинок с онкоболезнями
Польские врачи бесплатно прооперируют 150 украинок с онкоболезнями Просмотров: 90
Церковный праздник 30 октября: православные чествуют двух мучеников
Церковный праздник 30 октября: православные чествуют двух мучеников Просмотров: 189
Локдаун в столице будет действовать только для невакцинированных - Кличко
Локдаун в столице будет действовать только для невакцинированных - Кличко Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
2
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
2
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
Голосов: 57353
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть