Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром

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30 октября в народе отмечали день Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и повозок.

Сегодня нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны. Колеса в любом случае снимали с осей до самой весны. Одновременно 30 октября извлекали сани, ожидая, что в скором времени установится санный путь.

В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от повозок на зиму, они начинали осматривать их и при необходимости чинили.

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Что нельзя делать 30 октября

Нельзя ругаться и ссориться с окружающими

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной едой.

Нельзя заниматься огородом и тяжелым физическим трудом

Приметы погоды 30 октября

Если слышать ковку кукушки в этот день, то стоит ожидать серьезных морозов;

Если гремит, то зима будет теплой;

Если утром будет сильный туман, то день будет солнечным;

Если на каштанах еще остались листья, то стоит ожидать потепления;

Если в лесу много грибов, то скоро будет тепло.

30 октября церковь чествует святых мучеников бессребренников Косма и Дамиана Аравийских. Они ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой. За оказанную помощь святые не брали платы.