Приметы 15 апреля: что сегодня делать дабы увеличить доходы

15 апреля по народному календарю отмечают день Тита Ледолома. Этот святой помогает в делах и увеличивает прибыль. Помолитесь святому Титу и ваша работа будет плодотворной и успешной. Текущий год принесет достаток и процветание.
В этот день есть еще немало традиций. Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи 15 апреля.
Торговцы называли 15 апреля "барыш-днем" и пытались отметить его весело, чтобы весь год получать хорошую прибыль. Также сегодня украинцы наблюдали за природными явлениями и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.
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15 апреля - традиции и обычаи дня:
Если будет сильное наводнение, то летом будет возможность заготовить много сена. Также ожидается отличный урожай зерновых
Если журавли летят на юг клином, то ожидается неурожайный и неудачный год
Если вы услышите крик перепела, то урожай зерна будет хороший
Когда в это день еще тает и тонет лед на озере, то урожай будет плохой
Если глухарь кричит, тогда также ждите отличного урожая
Если вороны играют высоко в небе, то скоро будет ясная и солнечная погода
Если услышите крик Деркача, то ожидается плодородное лето
Если весной воды текут медленно, то в этом году будет неурожай
Если услышите, как заворковали голуби 15 апреля, то скоро будет теплая погода.
15 апреля особый день для Василия, Георгия, Григория, Ефима и Поликарпа. Сегодня они отмечают День Ангела.
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