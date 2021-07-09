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воскресенье, 11 июля 2021 06:32

Приметы 11 июля: кого сегодня ждет удача и крепкое здоровье

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Приметы 11 июля: кого сегодня ждет удача и крепкое здоровье
11 июля в народе почитают целебные свойства крапивы. Фото: pixabay.com

11 июля в народе почитают Крапивные заговенье. Праздник отмечают накануне дня святых Петра и Павла. В этот день почитали целебные свойства крапивы и заготавливали ее на зиму, устраивали гуляния и готовили из нее блюда.

История народного праздника Крапивные заговенье берет начало с древних времен, когда люди поклонялись природным явлениям и верили в чудесные свойства растений. Крапива на самом деле обладает лечебными свойствами, и ее состав подтверждает это. В то время крапивой утоляли голод, лечили, пользовались в качестве косметических средств и как оберег от нечистой силы. А в день праздника Крапивные заговенье, отдавали честь траве за все ее целебные свойства.

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Традиции и обряды

Главной традицией 11 июля это заготовка крапивы. Собирать ее принято голыми руками, чтобы суставы и кровь омолодились. Основная масса заготавливалась на зиму для лечебных отваров и приготовления пищи. Молодые девушки собирали траву для здоровья и красоты волос. В качестве оберегов пучки травы вешали на входных дверях и окнах, а семена жгли и окуривали дымом все комнаты. Заготавливали траву и для изготовления волокна, а в дальнейшем пошива одежды. В этот день плели полотна, которые лечили от болей в спине.

Женщины в этот день старались в свои блюда добавить крапиву - супы, пироги, салаты, все было приправлено целебным растением. А молодые устраивали гуляния до утра, пели песни, водили хороводы и придумывали смешные конкурсы. Важно обжечь другого веничком из крапивы, который предоставлял здоровья и силы на будущий год. Также в ночь топили баню и обливались целебным крапивным отваром.

Приметы

В ночь на Петра и Павла того, кто найдет цветок царь-траву ждет удача и крепкое здоровье. Если же получалось вырвать траву с корнем - это был знак большой удачи на всю жизнь.

Те люди, которые начнут покосы в полях раньше Крапивных заговений, заработают себе неизлечимые болезни, а вот начинать копать первую картофель, как раз таки было хорошей приметой.

Если в этот день кукушка переставала куковать, значит ждать снежной и ранней зимы.

Считалось, что люди, которые родились в этот день, будут здоровыми и крепкими, "закаленными крапивой".

Если ветра нет, а в лесу слышен шум деревьев, значит, будет дождь.

Если из клена течет сок, через 4 дня будут дожди.

С этого дня уже начинали готовиться к осени, падали первые листья с деревьев, которое предвещали скорое наступление холодов.

11 июля православные почитают чудотворную икону Божьей Матери, известную как "Троеручица". Тайна названия иконы заключается в истории ее возникновения связанная с судьбой Иоанна Дамаскина.

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