"Прикрытие узурпации власти для дураков" - как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ

Александр Кочетков: Путин понимает, что теперь ему будет не выгодно занимать пост президента. Фото: Главком

Владимир Путин в коем случае не хочет терять власть. Но, если бы просто назвал себя пожизненным президентом, другие лидеры будут относиться к нему как к второсортному политику. Поэтому вынужден действовать более гибко.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

Почему Путин сейчас предлагает изменить российскую конституцию?

- Он руководит одной из крупнейших стран в мире 20 лет. Не имеет никаких проблем внутри России. Его рейтинг достаточно велик. Оппозиция ручная и давно прикормленная. Единственная внутренняя проблема - экономическое положение государства. Но население готово терпеть нищету, потому что удовлетворяется мультиками про всерхмогущество России. Что-то по примеру Северной Кореи. У Путина есть желание занять, как он думает, свое историческое место в мире. Берет за образец поведение Иосифа Сталина. Весь мир знал, что в Советском Союзе были лагеря и репрессии. Но Рузвельт и Черчилль садились за стол переговоров со Сталиным и делили мир на зоны влияния. Путин хочет быть настолько влиятельным, чтобы в мире с ним считались все.

В то же время четко понимает, если просто тупо изменит конституцию и увеличит срок своего президентства, то выйдет на маргинесс. Его не будут уважать сильные люди. Они играют по определенным правилам. Если Путин просто пропишет себя пожизненным президентом России, другие лидеры будут относиться к нему как к второсортному политику. Мол, еще один тиран-диктатор по типу Саддама Хусейна. Это не подходит главе Кремля - ​​хочет быть главным, или хотя бы на равных.

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Как хочет это воплотить? Какой его план?

- Путин стремится модифицировать российскую систему таким образом, что создать выгодное для себя место. На нем он и дальше будет руководить страной, но с принятием внешнего мира. В СССР формально главой государства был глава правительства. Но все имели дело с Генсеком партии. Примерно такую ​​систему хочет выстроить Путин. Возможно займет пост председателя Совета федерации. Или создать что-то вроде института канцлерства. Станет премьер-министром с огромными полномочиями. А должность президента будет декларативная или ее вообще заменят на некий совещательный орган при премьере. Так он фактически останется руководить Россией, а западные лидеры не будут брезговать подавать ему руку и садиться за стол переговоров.

Что значит предложение, что Государственная дума имеет право назначать правительство самостоятельно?

- Это четко дает понять, что Путин не хочет быть президентом. Будет тем человеком, который будет влиять на решение Государственной думы. Он окончательно показал, что ни в коем случае не откажется от реальной власти. Путин понимает, что теперь ему будет не выгодно занимать пост президента. Поэтому просто займет другую должность. Постепенно уменьшая декларативные полномочия главы государства, пока вообще не решит, что эта должность не нужна. Это - демократизация захвата власти для глупых.

Почему Путин настаивает на приоритете внутреннего права перед международным? Что это означает на практике?

- Предлагает внести в конституцию то, что и так уже есть. Россияне не учитывают любые международные договоры, конвенции, решения мировых арбитражей. Внутренние законы ставятся выше. Это полностью противоречит международному праву. За ним международные соглашения имеют более высокий статус, чем национальные законы и являются обязательными к исполнению. Теперь Россия хочет официально на высшем юридическом уровне заявить всему миру, что они будут делать все, что считают нужным. Это - вызов Западу. Путин - президент из подворотни. Он постоянно повышает ставки. Действует не с позиции экономики, политики, новаторства или безопасности. Путин просто провоцирует Запад на реакцию и смотрит, как далеко они позволяют ему зайти.

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Какие последствия несет для Украины?

- Фактически ничего не изменится. Какие бы метаморфозы не производились с российской конституцией, ситуация останется такой, что есть сейчас. При наличии Путина и его последователей, которые будут у власти еще где-то поколение после него, ничего изменить не удастся. Россия не откажется от своей имперской идеи. Будет рассказывать гражданам, что все гибридно воюют с Кремлем, поэтому надо потерпеть временные экономические трудности, чтобы всех поставить на колени. Поэтому рядовые россияне еще долго будут прощать власти санкции, бедность, политические ошибки. И вопрос поглощения Украины не исчезнет из российской повестки дня даже после ухода Путина.

Запад может как-то отреагировать на это нововведение?

- Будут смотреть, как это будет работать на практике. На это рассчитывает Путин. Западные лидеры по цивилизованной традиции сначала подождут, попытаются разобраться. Так он получит время на усиление своей позиции. Соединенные Штаты же будут продолжать реализовывать свой план по России. Он похож на алгоритм разрушения Советского Союза. Будут пытаться истощить РФ экономически. Затем создадут предпосылки для развала с обязательными гарантиями сохранения ядерной стабильности и не нераспространении такого оружия в мире.

Какая должна быть реакция украинской власти на эту ситуацию?

- Нужно продолжать оказывать сопротивление российской агрессии во всех направлениях. Начиная от военного противостояния, заканчивая экономической независимостью.

15 января Президент России Владимир Путин произнес очередное послание федеральному собранию. В нем заявил, что следует внести ряд изменений в российскую конституцию.